"Укрзализныця" хочет купить в следующем году 9 тысяч грузовых вагонов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" намерена в 2017 году закупить почти 9 тысяч грузовых вагонов, что на 36,4% больше ранее заявленных планов по приобретению 6,6 тысячи единиц грузового парка.

"Наши первые планы - почти 9 тысяч грузовых вагонов в следующем году. Из них 1070 - дефицитных зерновозов, благодаря чему увеличим парк этого подвижного состава на 10%. Это только начало перемен", - сообщил глава правления компании Войцех Балчун в ходе пресс-конференции.

В целом в 2017 году "Укрзализныця" планирует увеличить капитальные инвестиции в 2,4 раза - до 27,4 миллиарда гривень с 11 миллиардов гривень.

Как отметили представители компании, программу таких капитальных инвестиций можно будет выполнить лишь при условии повышения грузовых ж/д тарифов на 25% в следующем году, которые ниже, чем в других странах.

Так, в пресс-службе "Укрзализныци" отмечают, что в среднем тарифы на перевозку грузов в пределах Украины ниже, чем по территории Российской Федерации в 1,7 раза, Беларуси - в 1,4 раза, Польши - в 8,9 раза, Словакии - в 6,3 раза, Венгрии - в 7,3 раза, Румынии - в 3,1 раза.

Так, полученные вследствие повышения грузовых тарифов 10,97 миллиарда гривень "Укрзализныця" планирует распределить следующим образом: 3,5 миллиарда гривень направить на ремонт пути и подвижного состава, 2 миллиарда гривень - на реконструкцию более 240 километров пути и почти 200 комплектов стрелочных переводов; 0,9 миллиарда гривень - на обновление контактной сети, объектов сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и др.; 2,5 миллиарда гривень - на покупку 3100 грузовых вагонов, 1,3 миллиарда гривень - на модернизацию свыше 11,5 тысячи грузовых вагонов и 0,8 миллиарда гривень - на модернизацию почти 100 локомотивов.

Присутствующий на мероприятии член правления "Укрзализныци" Марек Роберт Залесны отметил, что повышение тарифов на грузовые перевозки будет иметь незначительное влияние для производителей промышленной продукции - лишь 0,4 процентных пункта. Он добавил, что даже при индексации ж/д тарифов их уровень будет существенно меньше роста цен производителей продукции, которые в 2017 году будут выше тарифа на перевозку грузов на 20,9%, а если индексации тарифов не произойдет, то индекс цен производителей будет больше индекса ж/д тарифов на 51%.

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В "Укрзализныце" также сообщили, что по итогам 2016 года парк грузовых полувагонов компании пополнится 370 новыми, которые компания построит на собственных мощностях: 200 полувагонов до конца декабря изготовит Панютинский вагоноремонтный завод и 68 полувагонов - Стрыйский вагоноремонтный завод, который в этом году изготовил два полувагона. Кроме того, Дарницкий вагоноремонтный завод уже произвел 20 полувагонов из 100 запланированных на этот год, остальные построит до конца декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о планах в 2017 году приобрести почти 3,6 тысячи вагонов за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а в целом пополнить парк на 6,6 тысячи грузовых полувагонов.

В целом "Укрзализныця" планирует в 2017 году привлечь порядка 9 миллиардов гривень кредитов международных финансовых организаций для реализации ряда инфраструктурных проектов.

После того, как с 30 апреля текущего года "Укрзализныця" повысила тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15%, крупнейшие промышленные предприятия металлургической, цементной и химической промышленности обратились к украинскому правительству с просьбой не допустить дополнительного повышения тарифов на грузоперевозки ж/д транспортом и поддержали инициативу о введении моратория на повышение ж/д тарифов на 2016 год.

Ранее "Укрзализныця" неоднократно повышала грузовые ж/д тарифы. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В июле 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.