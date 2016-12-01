В Украине на 41% выросли продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 41% - до 57,961 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Как отметили представители ассоциации, продажи в этом сегменте рынка в ноябре стали рекордными в этом году. Так, в последний месяц осени украинцы приобрели 7,728 тысячи новых авто, или на 50% больше, чем в ноябре прошлого года.

Согласно данным "Укравтопрома", титул самой популярной марки в Украине сохранила за собой Toyota, продажи которой в ноябре составили 851 штуку. Относительно ноября 2015 года продажи Toyota выросли на 56%.

Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault, продажи которого выросли по сравнению с ноябрем прошлого года на 117% - до 844 авто.

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С результатом 507 машин и ростом в 2,4 раза к ноябрю 2015 год в тройку лидеров вошла Skoda.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в октябре выросли на 8%, до 5,6 тысячи штук.

По итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились вдвое – до 46,6 тысячи штук. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тысяч штук.