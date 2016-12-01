"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на новогодние праздники

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Для максимального удовлетворения спроса на перевозки во время зимних праздников "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на 13 дополнительных поездов на 100 рейсов в популярных направлениях. Вскоре будет открыта продажа билетов еще на 14 дополнительных поездов западного направления", - сказано в сообщении.

В частности, в ближайшее время будет открыта продажа билетов на 4 поезда по маршруту Киев - Ужгород, на 2 поезда - Киев - Львов, на 3 поезда - Киев - Черновцы, Ивано-Франковск, а также по одному поезду на направлениях Киев - Рахов, Одесса - Ужгород, Днепр - Львов, Запорожье - Львов и Харьков - Ужгород.

Кроме того, "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования семи круглогодичных поездов на 42 рейса, в том числе трех поездов в западном направлении на 20 рейсов.

В целом, на новогодние и рождественские праздники компания планирует назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.

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По данным пресс-службы, в этот период будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, в обратном направлении - 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января; № 197/198 Киев - Ковель, отправление из столицы 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля - 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января; № 206/205 Киев - Николаев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно - 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января; № 223/224 Киев - Одесса, отправление из столицы 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы - 30 декабря, 9 января; № 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно - 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января; № 184 Киев – Мариуполь, отправление из столицы 22, 24, 26, 28 декабря, а из Мариуполя 23, 25, 27 декабря.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила поезд № 228 Одесса - Львов, который будет отправляться из Одессы 23-30 декабря, 1-5, 7, 8 января, в обратном направлении - 24-31 декабря, 2-6 января, 8, 9 января; № 270/269 Одесса - Харьков, который будет отправляться из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 5, 7, 9 января, в обратном направлении - 23, 24, 27, 29, 31 декабря, 3, 6, 8, 10 января; № 231 Днепр - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Днепра 23-30 декабря, 1-10 января, обратно - 24-31 декабря, 2-10 января; № 212 Запорожье - Днепр - Львов, который будет отправляться из Запорожья 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно - 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января; № 63/64 Харьков – Киев – Львов, из Харькова поезд будет отправляться 26-30 декабря, 1-10 января, в обратном направлении 27-31 декабря, 2-11 января; № 151/152 Львов - Ивано-Франковск, который будет отправляться в обе стороны 30, 31 декабря; № 63/64 Харьков – Львов, который будет отправляться из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 – 10 января, в обратном направлении 27-31 декабря, 2-10 января.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период с 22 декабря 2016 года до 10 января 2017 года 11 дополнительных поездов, которые обеспечиват около 89,5 тыс. мест.