Из-за спекулянтов "Укрзализныця" приостановила онлайн-бронирование ж/д билетов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" с целью предотвращения связанных с незаконной перепродажей проездных документов злоупотреблений с 1 декабря временно прекратит предоставлять пассажирам услуги бронирования билетов на поезда через интернет, оставив лишь опцию покупки, сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров, что с 1 декабря 2016 года и на период новогодних праздников в качестве эксперимента будет приостановлено предоставление услуги резервирования мест в поездах через интернет. Билеты через интернет теперь можно только приобрести, а не зарезервировать. В компании пошли на этот шаг в рамках антикоррупционных мер", - сказано в сообщении.

Решение было принято руководством "Укрзализныци" в ответ на многочисленные жалобы пассажиров на проблемы с приобретением билетов в период пиковых перевозок, в частности, в период зимних праздников.

"Таким образом, с 1 декабря 2016 года в течение новогодних праздников услуга бронирования билетов через интернет недоступна", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что осуществить бронирование ж/д билета через интернет можно было с самого начала запуска продажи билетов через всемирную сеть. До 1 декабря 2016 года билеты можно было зарезервировать через интернет на 24 часа, стоимость этой услуги - 17 гривень.

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Для улучшения обслуживания пассажиров, "Укрзализныця" рекомендует покупать билеты исключительно в кассе или через официальный онлайн-сервис "Укрзализныци" по продаже ж/д билетов - booking.uz.gov.ua или у агентов, подключенных к автоматизированной системе продажи проездных документов.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября "Укрзализныця" запустила мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов, которая позволяет пассажирам осуществлять покупку билетов с помощью своего смартфона.

В целом, в планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима.

Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство "Укрзализныци" хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.