В пятницу грузовикам закроют въезд в Киев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, начало действия ограничения запланирован на 6.00 утра.

Причиной ограничений на въезд в столицу есть прогноз относительно ухудшением погодных условий в пятницу

Соответствующее решение принял городской оперативный штаб.

Отмечается, что представители Управления патрульной полиции будут регулировать въезд в город грузовиков, чтобы они не создавали помехи для работы снегоуборочной техники.

Читайте такжеВ Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -1°

Предусмотрено, что в случае изменения погодных условий Управления патрульной службы, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и коммунальная корпорация «Киевавтодор» будут корректироваться почасовая режим въезда грузового транспорта в столицу.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Укргидрометцентра, начиная с 2 декабря в Киеве ожидаются осложнения погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах местами гололед.