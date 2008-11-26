Одесский порт за навигацию перевез свыше 133,8 тыс. пассажиров

За период пассажирской навигации в 2008 году Одесский морской торговый порт обслужил 133,8 тыс. пассажиров, что на 5 тыс. (4%) больше, чем в 2007 году (128,6 тыс. чел.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в этом году морской вокзал Одесского порта принял 230 пассажирских лайнеров, том числе 75 суднозаходов круизных судов под иностранным флагом (90 тыс. пассажиров), 96 суднозаходов круизных судов «река-море» под украинским флагом (33,7 тыс. пассажиров); 44 суднозахода судов линии «Одесса-Стамбул» (Турция) (10,1 тыс. пассажиров).

Справка УНИАН. За навигацию в 2007 году (январь-октябрь) всего морским вокзалом ОМТП обслужено 245 суднозаходов, 128,6 тыс. пассажиров. В том числе: круизные суда под иностранным флагом: 67 суднозаходов, 70,4 тыс. пассажиров; круизные суда «река-море» под украинским флагом: 88 суднозаходов, 30,6 тыс. пассажиров; суда линии «Одесса-Стамбул» (Турция): 81 суднозаходов, 27,6 тыс. пассажиров; суда линии «Одеса-Зонгулдак» (Турция): 9 суднозаходов