В Украине с 1 декабря подорожала телефонная связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с 1 декабря 2016 года повысила максимальные размеры тарифов на услуги фиксированной связи для населения и бюджетных организаций на 10,6%, а с 1 января 2017 года для бюджетных организаций еще на 21,2%.

Согласно сообщению НКРСИ на официальном сайте, соответствующее решение регулятора Министерство юстиции Украины зарегистрировало 16 ноября, а 1 декабря оно было опубликовано в газете "Урядовый курьер" и вступило в силу.

Таким образом, с 1 декабря 2016 года для населения и бюджетных организаций абонентская плата за пользование стационарным телефоном в городах и районных центрах составит 40,93 гривни в месяц без почасовой оплаты и 39,31 гривни в месяц с почасовой оплатой. Население поселков городского типа и сел будет платить за стационарную связь 34,74 грн в месяц без почасовой оплаты и 33,12 гривни в месяц с почасовой оплатой.

Для небюджетных организаций в городах и районных центрах плата за пользование стационарным телефоном вырастет до 50,96 гривни в месяц без почасовой оплаты и до 50,62 гривни в месяц с почасовой оплатой. При этом для небюджетных организаций в сельской местности абонплата увеличится до 48,52 гривни в месяц без почасовой оплаты и до 42,48 гривни в месяц с почасовой оплатой.

Также согласно решению НКРСИ, с 1 января 2017 года для бюджетных организаций абонентская плата за пользование стационарным телефоном в городах и районных центрах вырастет еще на более чем 20% и составит 51,51 гривни в месяц без почасовой оплаты и 46,30 гривни в месяц с почасовой оплатой. Бюджетники поселков городского типа и сел будут платить за стационарную связь 44,70 гривни в месяц без почасовой оплаты и 39,26 гривни в месяц с почасовой оплатой.

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Как сообщил УНИАН директор по корпоративным коммуникациям оператора фиксированной связи Украины "Укртелеком" Михаил Шуранов, в среднем рост тарифов на услуги телефонии для населения составит 8%.

"С 1 декабря "Укртелеком" повысит стоимость в большинстве тарифных планов на 3-7 гривень. Тарифы, в которых включено 16 часов междугородних разговоров, звонки на мобильные и SIP номера, останутся без изменений", - прокомментировал он.

По словам Шуранова, изменения тарифов обусловлены экономической ситуацией, ростом стоимости энергоносителей и обслуживания сети.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укртелеком" увеличил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом на 3,4% - до 445 миллиона гривень. Выручка компании в прошлом году выросла на 9% - до 6,773 миллиарда гривень. При этом объем капитальных инвестиций, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании, в прошлом году сократился на 35,3% - до 234 миллионов гривень.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в интернет (более 1,6 миллиона пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и пяти членов комиссии, назначаемых на должности президентом.