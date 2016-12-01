Аэропорт Ярославского увеличил пассажиропоток на 60%

Международный аэропорт "Харьков" (находится в управлении группы DCH Александра Ярославского) стабильно наращивает пассажиропоток за счет открытия новых направлений перелетов, которые в свою очередь удается обеспечивать за счет грамотной работы с авиаперевозчиками. За 9 месяцев 2016 г. количество перевезенных пассажиров удалось увеличить на 60 %.

Об этом в интервью журналистам канала "Громадське Телебачення" рассказал Владислав Ильин, Ильин, коммерческий директор по авиационной деятельности Международного аэропорта "Харьков".

"Мы стараемся работать над предложением максимально широкой маршрутной сети, чтобы харьковчане не были вынуждены ездить в другие аэропорты и пользоваться услугами не харьковского аэропорта", - отметил Владислав Ильин. По его словам, открытие новых рейсов является результатом плотного сотрудничества с авиакомпаниями.

"Привязка идет к открытию новых направлений. Если он (перевозчик) все-таки открывает новое направление, то получает скидки, которые позволяют авиакомпании максимально быстро выйти на уровень прибыльности", - подчеркнул он.

Беседа с журналистами состоялась в рамках проекта "Небо и земля", исследующего состояние отечественных аэропортов. "Еще с советских времен аэропорты есть практически в каждом областном центре. Вопрос лишь в том, что их инфраструктура устарела, из большинства на протяжении длительного времени не совершались рейсы, они не отвечают современным требованиям комфорта и безопасности… Украина могла бы развиваться в этом направлении, но для этого необходимо привести в порядок сами аэропорты", - говорится в аннотации проекта.

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Как известно, международный аэропорт "Харьков" является одним из наиболее удачных примеров частно-государственного партнерства в Украине. В рамках подготовки первой столицы к проведению Евро-2012 объект был полностью приведен в порядок в соответствии с международными стандартами. Государство реконструировало взлетно-посадочную полосу, а частный инвестор в лице группы DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского переоборудовал имеющееся здание аэровокзала (ныне это помещение для VIP-обслуживания), а также возвел новый современный пассажирский терминал, грузовой терминал и ряд других объектов. Общая сумма социальных инвестиций Александра Ярославского в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила 300 миллионов долларов.