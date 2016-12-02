На время военных учений одесский аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы

В первой половине дня 2 декабря воздушное пространство Международного аэропорта «Одесса» закрыто.

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, государственным регулятором был издан NOTAM, который ограничивает использование аэродрома. Воздушное пространство закрыто с 10:00 до 14:00 по киевскому времени.

«Рейсы, прибытие и отправление которых попадает в указанный промежуток времени, будут сдвинуты на более позднее время. Изменения коснутся порядка семи рейсов на прилет и шести на отправление. Оповещение пассажиров о произошедших изменениях в расписании производится авиакомпаниями-перевозчиками», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели. Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.