На украинско-польской границе построят 4 новых пункта пропуска - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Варшаве.

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«Очень эффективно продвигается наша работа в развитии пограничной инфраструктуры. Я благодарен польскому правительству за то, что выделено 100 млн долларов США кредита под 0,15% годовых на 30 лет с пятилетним льготным периодом для строительства инфраструктуры, дорог, пунктов пропуска», - заявил Порошенко.

«Мы откроем еще 4 пункта пропуска, где будет осуществляться совместный контроль, потому что мы доверяем друг другу, и это позволит сократить очереди на украинско-польской границе. Учитывая поддержку Польшей позиции Украины и, я надеюсь, Евросоюзом относительно предоставления украинцам в ближайшее время безвизового режима, я уверен в том, что наша скоординированная работа приведет к улучшению межчеловеческих контактов», - добавил Порошенко.