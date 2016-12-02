Время в пути поезда Киев - Варшава сократится на полтора часа - "Укрзализныця"

Круглогодичный поезд № 67/68 Киев – Варшава, с введением в действие нового графика движения пассажирских поездов на 2016/2017 год, с 11 декабря 2016 года будет преодолевать расстояние от Киева до Варшавы на 59 минут быстрее, а в обратном направлении время в пути сократится на 1 час и 29 минут.

Как сообщили в пресс-службе публичной акционерной компании "Укрзализныця", время в пути поезда № 67/68 Киев - Варшава уменьшено за счет того, что поезд будет делать остановки на станциях Ковель, Мацеев и Ягодин только для технических нужд.

Кроме того, на станции Ягодин уменьшено время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую до двух часов, пока же на выполнение таких действий уходит 143 минуты при следовании туда и 117 минут - обратно.

Согласно сообщению, поезд будет следовать по данному маршруту с остановками на следующих станциях: Дорохуск, Хелм, Хелм Място, Рейовец, Травники, Свидник Всходни, Свидник Място, Люблин, Наленчув, Пулавы Място, Деблин, Пилава, Варшава-Всходня, Варшава Центральная, Варшава Заходня.

В пресс-службе уточнили, что сейчас поезд № 67/68 Киев - Варшава курсирует через Ровно - Луцк - Ковель - Ягодин - Хелм - Люблин, а смена вагонных тележек для перехода на другой стандарт ширины колеи происходит на станции Ягодин.

Читайте такжеИз-за спекулянтов "Укрзализныця" приостановила онлайн-бронирование ж/д билетов

Также "Укрзализныця" сделала более удобным для пассажиров время отправления и прибытия поезда. Так, состав будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 вместо 16:48 и прибывать обратно на эту же станцию в 09:22 вместо 12:58.

В сообщении отмечается, что поезд курсирует ежедневно на постоянной основе. В составе поезда 30-местные пассажирские вагоны международного габарита RIC, которые используются преимущественно в поездах международного сообщения со странами Европы. Стоимость проезда в сообщении Киев - Варшава составляет 2250,83 гривни.

В пресс-службе подчеркнули, что перевозки пассажиров между Украиной и Польшей осуществляются на условиях "Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС)" и "Особых условий международных перевозок (SCIC) - для поездок по проездным билетам в сообщении Восток-Запад (EWT) (тариф Восток - Запад)». Соответственно, каждая из железных дорог - "Укрзализныця" и польская железная дорога - устанавливает тариф по своей территории, которые объявляются в валюте евро и рассчитываются в национальной валюте страны оформления проездного документа на дату обращения пассажира за билетом.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в следующем году повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах в два этапа – на 16% в феврале и на 16% октябре во всех категориях пассажирских вагонов, кроме скоростных поездов категории "Интерсити+". Тарифы на проезд в вагонах 1-го и 2-го классов в поездах "Интерсити+" планируется повысить с января 2017 года на 10%.