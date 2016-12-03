Российское грузовое судно село на мель в проливе Босфор

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на турецкое информагентство Dogan.

Инцидент произошел возле района Картал в азиатской части Стамбула.

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На место происшествия были направлены суда береговой охраны, морской полиции, а также медики, пожарные и машины "скорой помощи". Экипаж судна ждет спасения, операцию осложняет сильный ветер.

Отмечается, что на мель сел сухогруз "Волго-Дон-203".