Российское грузовое судно село на мель в проливе Босфор
00:12, 03 декабря 2016Транспорт/Связь
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Российское судно в условиях плохой погоды село на мель в проливе Босфор в районе Стамбула.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на турецкое информагентство Dogan.
Инцидент произошел возле района Картал в азиатской части Стамбула.
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На место происшествия были направлены суда береговой охраны, морской полиции, а также медики, пожарные и машины "скорой помощи". Экипаж судна ждет спасения, операцию осложняет сильный ветер.
Отмечается, что на мель сел сухогруз "Волго-Дон-203".
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