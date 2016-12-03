Всемирный Банк временно забрал у "Укравтодора" 220 миллионов долларов

Об этом сообщила директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен во время встречи с руководителем "Укравтодора" Славомиром Новаком, сообщает пресс-служба ведомства.

"Относительно финансирования, в следующем году Всемирный Банк принял решение временно забрать около 220 миллионов долларов США из кредитного портфеля Госагентства", - говорится в сообщении.

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Со слов директора представительства, частичная отмена финансирования – это временный вынужденный шаг, поскольку сейчас деньги Всемирного Банка не двигаются достаточно быстро, тем самым обременяя страну экономически и не освобождают места для поддержки новых проектов.

«Мы считаем, что наше решение – это «win-win» ситуация для всех. Эти деньги к вам точно вернутся», – отметила Сату Кахконен.

В ходе разговора, было проговорено, что в 2017 году Укравтодор на рассмотрение возможности будущего финансирования Всемирным Банком вынесет 20 проектов. В целом это будут проекты по развитию дорожной инфраструктуры (инженерное проектирование, консультации, предварительный дизайн, и тому подобное).