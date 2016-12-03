На границе с Польшей в очередях застряли более тысячи авто
09:28, 03 декабря 2016Транспорт/Связь
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На украинско-польской границе сегодня утром в очередях стояли 1010 единиц автотранспорта.
На границе Украины с Польшей в очередях стоят более 1 тыс. автомобилей / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
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Так, по состоянию на 6 утра в пункте пропуска «Рава-Русская» на оформление ожидали 300 автомобилей, ПП «Устилуг» – 200, ПП «Ягодин авто» – 180, ПП «Угринов» – 120, ПП «Краковец» – 80, ПП «Смильница» – 60, ПП «Шегини» – 50, ПП «Грушев» – 20.
В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.
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