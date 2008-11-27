Рост авиарынка Украины в 2009 г. снизится более чем в 2 раза

Темпы роста авиационного рынка Украины в 2009 г. могут снизиться более чем в 2 раза - до 7-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам в среду сказал президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий МИРОШНИКОВ.

«Мы надеемся, что украинский авиарынок вырастет в следующем году. Вопрос в том, что рынок, конечно же, привязан к росту ВВП, и мы отслеживаем сейчас эти прогнозы. Конечно же, не будет этих цифр, к которым мы привыкли за последние 6-8 лет – 20-25% роста. Хорошо, если будет 7-8% роста авиационного рынка», - сказал он. По его словам, компаниям необходимо правильно отреагировать на эти процессы. «Наша задача - найти какие-то новые для себя дополнительные ниши, чтобы загрузить самолеты и обеспечить максимально рентабельную работу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. Ю.МИРОШНИКОВ прогнозировал, что в 2008 г. темпы роста авиационного рынка Украины из-за финансового кризиса могут снизиться на 1-3%. «На Украине мы предвидим снижение темпов роста. В прошлом году украинский рынок вырос на 22%, в этом году за 9 месяцев он вырос на 21%. То есть, кризис до нас докатился к концу лета - началу сентября, поэтому сейчас мы посмотрим, как последние месяцы повлияют, но шансов, что темпы роста восстановятся и дойдут до показателя хотя бы прошлого года, мало. То есть, скорее всего, либо сохранится 21%, либо будет 20-19%. Значит, идет сокращение темпов роста рынка, и в будущем году, скорее всего, эффект будет еще сильнее», - сказал он.

В то же время Ю.МИРОШНИКОВ отметил, что в Европе прогнозируется ситуация намного хуже. «Следует учитывать, что у нас рост может сократиться с 22 до 19%, а в Европе вместо роста 1,5-2% прогнозируется спад 1,5-2%. То есть, разница между тенденциями на рынках Европы и Украины - спад 1,5% и рост 19%», - отметил он.