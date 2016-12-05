"Укрзализныця" объявила тендер на проведение аудита компании

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Публичной акционерной компании "Укрзализныця" объявил тендер на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности компании за 2016-2017 годы с ориентировочной ценой предложения 20,74 миллиона гривень.

Тендер объявлен через систему публичных электронных закупок ProZorro и включает в себя также услуги по консолидированному промежуточному финансовому отчету "Укрзализныци" за первое полугодие 2017 года, сопровождение выпуска внутренних облигаций по результатам сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности компании за первое полугодие 2017 года, а также аналогичные услуги по результатам 2017 года.

Все аудиторские услуги должны быть выполнены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Конечный срок подачи конкурсных предложений – 3 января 2017 года, а начало аукциона запланировано на 8 февраля 2017 года.

100% критерием отбора победителя торгов будет цена.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года крупная международная консалтинговая компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" стала победителем тендера "Укрзализныци" на проведение аудита сводной финансовой отчетности компании за 2014 и 2015 годы с ценой предложения 19,8 миллиона гривень.

До этого аудиторская компания Deloitte & Touche за 15 миллионов гривень провела оценку имущества и имущественных прав "Укрзализныци" с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества на базе ведомства.