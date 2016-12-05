Продажи б/у легковых автомобилей в Украине выросли в 3 раза

Объем продаж бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с показателем ноября 2015 года вырос в 2,9 раза и составил 3,4 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом по сравнению с октябрем этого года продажи легковых б/у авто в ноябре выросли на 10%.

Продажи б/у коммерческих автомобилей в ноябре этого года составили 1,323 тыс. шт., что на 5% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 14% больше, чем в октябре.

В сегменте б/у автобусов количество первичных регистраций в ноябре составило всего 23 единицы. Относительно ноября 2015 года рынок б/у автобусов уменьшился на 77% и увеличился на 53% относительно октября этого года.

По данным "Укравтопрома", всего в ноябре в Украине на первичном рынке было зарегистрировано 13,648 тыс. автотранспортных средств, из которых б/у транспорт составил 4,746 тыс. шт., или 35%.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине в І полугодии сократились на 37%, до 3,5 тыс. штук.

С 1 августа в Украине вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.