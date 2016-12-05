Министр инфраструктуры о европейских дорогах в Украине: нужно по 50 миллиардов в течение 10 лет

Для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам ежегодно необходимо минимум 50 млрд грн.

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Об этом в эфире «Эспрессо.TV» сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Нам необходимы ежегодные вливания не менее 50 млрд грн, чтобы мы имели эффект в течение 10 лет, и у нас были абсолютно европейские стандарты. Над этим мы и работаем, создав государственный дорожный фонд, аккумулируя средства из всех источников, которые можем получить, чтобы восстановить транспортную сеть Украины", - сказал Омелян.

Он также отметил, что министерство намерено запустить строительство новых автомагистралей.

"Мы четко видим, что как только появляется дорога, жизнь оживает. Строится сопутствующая инфраструктура - регионы работают гораздо лучше", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны. Согласно закону, запуск дорожного фонда перенесли с 2017 на 2018 год с последующим финансированием в размере 50% от поступлений акциза на нефтепродукты в 2018 году, 75% - в 2019 году и 100% - в 2020 году.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.