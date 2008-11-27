Убытки ЛЖД могут составить почти 190 млн. грн.

Убытки Львовской железной дороги из-за финансового кризиса за IV квартал 2008 года достигнут почти 190 млн. грн. Как сообщает пресс-служба ЛЖД, кризисная ситуация, которая охватила экономику Украины, а особенно горно-металлургический, химический и угольный комплексы, повлияла и на результаты деятельности железнодорожного транспорта.

В частности, железнодорожники констатируют значительное снижение объемов отправлки грузов, что приводит к уменьшению размера доходных поступлений, а следовательно, отсутствует возможность компенсировать за счет грузовых поступлений убытки от пассажирских перевозок.

Соответственно, недополучение доходов железными дорогами Украины за сентябрь-декабрь 2008 года за счет невыполнения плана погрузки предприятиями горно-металлургической, химической и угольной промышленности и установления скидок для металлургов, составит свыше 1,3 млрд. грн.

В связи с этим ожидается значительное уменьшение доходной части финансового плана железных дорог и на 2009 год. На это повлияло не только снижение объемов перевозок, но и мораторий на повышение тарифов для многих предприятий, которые являются грузоотправителями, отмечают на ЛЖД. Напомним, мораторий установлен до стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине. Как отмечают в ЛЖД, это для железнодорожной отрасли Украины выльется в убыток свыше 3 млрд. грн.

В сообщении отмечается, что по ЛЖД, которая охватывает промышленно пассивный западный регион Украины, финансовый кризис ударил особенно остро. Железная дорога в этом случае оказалась заложником ситуации. Периодические простой или полная остановка многих предприятий привели к тому, что на Львовской железной дороге грузооборот по сравнению с прошлым годом уменьшился на 30%, а погрузка – на 35%. Все это приводит к тому, что железнодорожники вынуждены сворачивать часть программ, выполнение которых было запланировано на 2008-2009 годы.