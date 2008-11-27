Черновецкий: в подорожании проезда виноват Зинченко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает, что всю ответственность за новые тарифы на проезд в общественном транспорте несет председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО, который возглавляет профильную комиссию Киевсовета и специальную рабочую группу по решению транспортного кризиса в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя внесенное сегодня на сессии Киевсовета предложение фракции БЮТ пересмотреть тарифы в Киеве, снизив их до 1 грн., сказал: «Я вам скажу, что А.ЗИНЧЕНКО мне подсунул тарифы. Он несет за них полную ответственность».

На вопрос, подпишет ли он, как мэр города, решение Киевсовета о снижении тарифов в два раза, если оно будет принято, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Я любые мнения, в том числе нечестные, все рассматриваю. Вместе с вами решим – подписывать или нет».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он лично принял решение и подписал соответствующий документ, согласно которому тарифы для 800 тыс. киевлян, в том числе и пенсионеров, «равны нулю». «Я могу это сделать и без Киевсовета, и сделаю это своей властью в течение недели», - отметил мэр. Он также добавил, что в Киевсовет подал предложение о льготном проезде для малообеспеченных жителей столицы только для того, «чтоб укрепить авторитет совета, чтоб он работал более сплоченно».

Как сообщал УНИАН, с 4 ноября в Киеве в 3-4 раза повышены тарифы на проезд в общественном транспорте.

Между тем Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта и связи во главе с А.ЗИНЧЕНКО потребовала от Киевской городской государственной администрации отменить распоряжение о повышении тарифа на проезд в коммунальном транспорте до 2 грн. за поездку, “поскольку считает его ошибочным и преждевременным”.