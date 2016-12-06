"Укрзализныця" не может отвечать за долги "Донецкой железной дороги" - глава комитета Рады
Председатель профильного комитета Рады пояснил, что "Укрзализныця" не является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога", после того как та фактически попала под контроль самопровозглашенной "ДНР".
Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.
"Сейчас происходят попытки через российские банки взыскать с ПАО "Укрзализныця" долги ГП "Донецкая железная дорога", цена вопроса – более 4 млрд грн, - повідомив Дубневич. - Само же ГП "Донецкая железная дорога", как должник по существующим договорам, игнорирует выплату накопленных долгов, наращивая задолженность. Следует понимать, что попытки взыскать эти долги с ПАО "Укрзализныця" являются безосновательными". Потому что ПАО "Укрзализныця" не является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога": последняя не передала ПАО "Укрзализныця" свои активы и имущество, расположенные на неподконтрольной Украине территории. А такая передача в случае правопреемства является обязательным. Следовательно, ни де-юре, ни де-факто "Укрзализныця" не должна отвечать за долги ГП "Донецкая железная дорога", - отметил Дубневич.
При этом он добавил, что управление ГП "Донецкая железная дорога" находится в Донецке, на неподконтрольной Украине территории.
"По сути, ГП "Донецкая железная дорога" контролюєтьтся ДНР", - пояснил Дубневич.
В то же время сообщается, что комитет по транспорту подготовил законопроект № 5428, направленный на введение временных мер для недопущения списания денежных средств с ПАО "Укрзализныця" по обязательствам ГП "Донецкая железная дорога", сообщил председатель комитета.
"Этот законопроект будет рассматриваться на планерном заседании Верховной Рады в четверг первым среди транспортных и, надеюсь, получит поддержку коллег. Поскольку от него зависит бесперебойная работа ведущего перевозчика в государстве", - подчеркнул Дубневич.