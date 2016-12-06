"Укрзализныця" не может отвечать за долги "Донецкой железной дороги" - глава комитета Рады

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

"Сейчас происходят попытки через российские банки взыскать с ПАО "Укрзализныця" долги ГП "Донецкая железная дорога", цена вопроса – более 4 млрд грн, - повідомив Дубневич. - Само же ГП "Донецкая железная дорога", как должник по существующим договорам, игнорирует выплату накопленных долгов, наращивая задолженность. Следует понимать, что попытки взыскать эти долги с ПАО "Укрзализныця" являются безосновательными". Потому что ПАО "Укрзализныця" не является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога": последняя не передала ПАО "Укрзализныця" свои активы и имущество, расположенные на неподконтрольной Украине территории. А такая передача в случае правопреемства является обязательным. Следовательно, ни де-юре, ни де-факто "Укрзализныця" не должна отвечать за долги ГП "Донецкая железная дорога", - отметил Дубневич.

При этом он добавил, что управление ГП "Донецкая железная дорога" находится в Донецке, на неподконтрольной Украине территории.

"По сути, ГП "Донецкая железная дорога" контролюєтьтся ДНР", - пояснил Дубневич.

В то же время сообщается, что комитет по транспорту подготовил законопроект № 5428, направленный на введение временных мер для недопущения списания денежных средств с ПАО "Укрзализныця" по обязательствам ГП "Донецкая железная дорога", сообщил председатель комитета.

"Этот законопроект будет рассматриваться на планерном заседании Верховной Рады в четверг первым среди транспортных и, надеюсь, получит поддержку коллег. Поскольку от него зависит бесперебойная работа ведущего перевозчика в государстве", - подчеркнул Дубневич.