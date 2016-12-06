"Укравтодор" должен эффективнее использовать кредиты - глава ведомства

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") должно повысить эффективность использования кредитных средств, полученных для реализации дорожных проектов в стране.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" со ссылкой на исполняющего обязанности председателя агентства Славомира Новака.

По его словам, "Укравтодор" должен пересмотреть политику реализации инфраструктурных проектов, которые осуществляются за кредитные средства.

"Я против кредитов ради кредитов. Средства, которые мы берем в долг у наших международных партнеров, должны использоваться эффективно, ведь каждый цент займа мы должны вернуть с процентом. Да, это сотрудничество очень необходимо Украине, в частности, и для развития дорожного хозяйства, но мы должны реально оценивать наши возможности по освоению таких средств ", - сказал Новак.

Он также отметил, что ситуация, когда Украина берет на себя долговые обязательства, но не может эффективно использовать дополнительные ресурсы, негативно отражается как на финансовом состоянии агентства, так и на экономике страны в целом.

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"Деньги должны работать. Это базовый европейский принцип. Если они лежат на счету, а мы их не используем и должны платить немалые проценты за них, это по меньшей мере глупо", - сказал Новак, добавив, что именно это стало причиной решения уменьшить кредит Международного банка реконструкции и развития, выделенного "Укравтодору", на 220 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укравтодоре" отмечали, что финансирование капитального ремонта автодорог страны в следующем году, согласно проекту госбюджета на 2017 год, практически отсутствует.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 миллиардов гривень.