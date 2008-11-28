ЕК предложила поддержать производство экологически чистых автомобилей

Еврокомиссия выступила с инициативой выделить 5 млрд евро из европейских фондов для поддержки производства экологически чистых автомобилей, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Еврокомиссия отмечает, что эта инициатива преследует одновременно три цели. Во-первых - содействовать реализации европейского плана противодействия потеплению климата, который предусматривает сокращение к 2020 выбросов в атмосферу на 20 проц от уровня 1990 г. Во-вторых она способствует укреплению энергетической независимости ЕС от внешних поставок углеводородных ресурсов, перерабатываемых в автомобильное горючее. Наконец, в-третьих, эта мера облегчит автомобильному сектору преодоление надвигающейся на Европу экономической стагнации.

В числе практических предложений Еврокомиссии - выделение целевых субсидий на разработку электромобилей и совершенствование автомобилей, работающих на биотопливе. Также предлагается значительно снизить налоги на экологически чистые машины. В перспективе Брюссель рассматривает возможность инициировать ускоренный перевод общественного транспорта на "чистые" виды энергии.