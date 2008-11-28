Черновецкий утверждает, что за тарифы на транспорт в ответе Зинченко
А возглавляемая Зинченко комиссия Киевсовета считает распоряжение КГГА о повышении тарифов ошибочным и требует его отмены…
Киевский городской председатель Леонид Черновецкий настаивает, что всю ответственность за новые тарифы на проезд в общественном транспорте несет председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр Зинченко, который возглавляет профильную комиссию Киевсовета и специальную рабочую группу по решению транспортного кризиса в столице.
В интервью журналистам Л.Черновецкий, комментируя внесенное сегодня на сессию Киевсовета предложение фракции БЮТ пересмотреть тарифы в Киеве, снизив их до 1 грн., сказал: «Я вам скажу, что А.Зинченко мне подсунул тарифы. Он несет за них полную ответственность».
На вопрос, подпишет ли он как мэр города решение постоянной комиссии Киевсовета о снижении тарифов в два раза, если оно будет принято, Л.Черновецкий ответил: «Я любые мнения, в том числе нечестные, все рассматриваю. Вместе с вами решим – подписывать или нет».
По словам Л.Черновецкого, он лично принял решение и подписал соответствующий документ, согласно которому тарифы для 800 тыс. киевлян, в том числе и пенсионеров, «равны нулю». «Я могу это сделать и без Киевсовета, и сделаю это своей властью в течение недели», - отметил мэр. Он также добавил, что в Киевсовет подал предложение о льготном проезде для малообеспеченных жителей столицы только для того, «чтоб укрепить авторитет совета, чтобы он работал более сплоченно».
Отметим, депутаты Киевсовета приняли решение о бесплатном проезде в общественном транспорте столицы для милиционеров, налоговиков и СБУ. Также теперь бесплатно в метрополитене будут ездить все пенсионеры, а не только ветераны, как раньше. Кроме того, депутаты расширили количество льготников, которым дадут бесплатные проездные. Если раньше их было 550 тысяч, то теперь 700 тысяч.
Напомним, с 4 ноября в Киеве в 3-4 раза повышены тарифы на проезд в общественном транспорте.
Между тем, Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта и связи во главе с А.Зинченко приняла решение об отмене распоряжения КГГА о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 2 грн., “поскольку считает его ошибочным и преждевременным”. Проектом также предлагалось ограничить предельный уровень тарифов на перевозку не больше 1 грн.
Депутаты Киевсовета не поддержали данный проект. За такое решение проголосовали 58 депутатов при необходимых 61.