В дороги Севастополя за 3 года вложено свыше 200 млн. грн.

В Севастополе за последние три года в строительство автодорог вложено свыше 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, выступая во время митинга, посвященного открытию 1-й и 2-й очередей новой 3-х полосной автодороги, которая должна пройти от 7-го микрорайона Камышовой бухты до завода «Маяк».

По словам С.КУНИЦЫНА, «ни в одном городе Крыма таких объемов дорожных строительных работ нет».

Он добавил, что беседовал по телефону с министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ, и министерство уже выделило 6 млн. грн. на завершение спуска Котовского.

По мнению С.КУНИЦЫНА, «надо ставить большие задачи и выполнять их».

Глава города поблагодарил строителей за проделанную работу, и выразил уверенность в том, что в 2009 году дорожное строительство в Севастополе не «забуксует».

По информации пресс-службы Городской государственной администрации, строителями сегодня сданы, в частности, развязка-кольцо в районе авторынка, ответвления в сторону завода железобетонных изделий, улиц Маринеско, Шевченко, проезд на улицу Молодых строителей и в сторону супермаркета «Добрострой». Задача на следующий год — строительство и сдача 3-й очереди автодороги — от кольцевой развязки до завода «Маяк», а также строительство очистных сооружений для ливнестоков, подземного перехода, благоустройство территории, запуск нового троллейбусного маршрута.

* * * Строительство транспортной автомобильной трехполосной магистрали шириной 15 м, которая проляжет от 7-го микрорайона Камышовой бухты до завода «Маяк», началось в Севастополе в 2007 году.