В Китае провалился проект "транспорт будущего": журналисты нашли заброшенный автобус-тоннель

Журналисты китайского издания Shanghaiist нашли автобус-тоннель TEB (Transit Elevated Bus). TEB был представлен весной 2016 года как «автобус будущего», в августе он прошел испытания.

Как рассказывает Shanghaiist, автобус стоит на тестовой дороге в провинции Хэбэй и выглядит заброшенным, а создатели TEB не выходят на связь, передает Meduza.

Восьмиметровый автобус должен был ездить по направляющим, а легковые автомобили — свободно проезжать под ним. За счет 32-метровой длины «транспорт будущего» вмещал бы до 1200 человек. По задумке создателей, автобус помог бы разгрузить китайские дороги и избавиться от пробок.

По словам журналистов Shanghaiist, TEB находится под охраной. «Менеджеры компании уже давно исчезли. Мы не можем связаться с ними», — рассказал один из охранников.

Отмечалось, что, несмотря на инновационный дизайн, автобус слишком тяжелый для китайских дорог. Также под TEB не смог бы проехать транспорт выше 2,1 метров (на большинство китайских дорог допускается транспорт до 4,2 метров в высоту).