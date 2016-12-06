"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на новогодние праздники

"Для максимального удовлетворения спроса на перевозки во время зимних праздников "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на 18 дополнительных поездов на 125 рейсов в популярных направлениях. Благодаря этому "Укрзализныця" дополнительно предложила пассажирам 172,6 тыс. мест в поездах", - сказано в сообщении.

Читайте также"Укрзализныця" отменила ряд скоростных поездов на Новый год из-за низкого спроса

В частности, на период с 23 декабря 2016 года по 10 января 2017 года будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, в обратном направлении - 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января; № 197/198 Киев - Ковель, отправление из столицы 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля - 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января; № 243/244 Киев – Львов, который будет курсировать в обоих направлениях 29, 30 декабря; № 206/205 Киев - Николаев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно - 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января; № 223/224 Киев - Одесса, отправление из столицы 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы - 30 декабря, 9 января; № 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно - 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января; № 184 Киев – Мариуполь, отправление из столицы 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4 января, а из Мариуполя 23, 25, 27, 20, 31 декабря, 3 января.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила поезд № 228 Одесса - Львов, который будет отправляться из Одессы 23-30 декабря, 1-5, 7, 8 января, в обратном направлении - 24-31 декабря, 2-6 января, 8, 9 января; № 242/241 Одесса – Ужгород, который будет отправляться из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, а в обратном направлении 25, 27, 29, 31 декабря; № 270/269 Одесса - Харьков, который будет отправляться из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 5, 7, 9 января, в обратном направлении - 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 6, 8, 10 января; № 231 Днепр - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Днепра 23-30 декабря, 1-10 января, обратно - 24-31 декабря, 2-10 января; № 212 Запорожье - Днепр - Львов, который будет отправляться из Запорожья 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно - 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января; № 275/276 Днепр – Львов, который будет отправляться из Днепра 29 декабря, 1, 3, 5, 7 января, обратно - 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января; № 235 Харьков – Ужгород, который будет отправляться из Харкова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, а в обратном направлении - 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8 января; № 151/152 Львов - Ивано-Франковск, который будет отправляться в обе стороны 30, 31 декабря; № 63/64 Харьков – Львов, из Харькова поезд будет отправляться 26-30 декабря, 1-10 января, в обратном направлении - 27-31 декабря, 2-10 января; № 173 Львов – Ужгород, который будет курсировать в обоих направлениях 29, 30 декабря; № 728/727 Киев – Харьков, который будет отправляться в обоих направлениях 29, 30 декабря, 2 января.

Как сообщал УНИАН, в целом на новогодние и рождественские праздники компания планирует назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.