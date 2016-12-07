Южная Корея оштрафовала Volkswagen на $32 миллиона из-за "дизельного скандала"

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи оштрафовала подразделение Volkswagen AG на $31,87 млн и намерена подать заявления о возбуждении уголовного дела в отношении пяти нынешних и бывших руководителей южнокорейского подразделения в рамках «дизельгейта», сообщает Reuters.

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Комиссия также заявила, что планирует привлечь прокуратуру к проверкам в штаб-квартирах бывших и действующих топ-менеджеров южнокорейского Volkswagen.

В ноябре 2015 года власти Южной Кореи также оштрафовали немецкий автоконцерн на $11,7 млн (14,1 млрд вон). Нынешний штраф стал крупнейшим, среди когда-либо назначавшихся в Южной Корее в связи с недобросовестной рекламой.