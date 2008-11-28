Совмин ЕС не согласился с предложениями Европарламента об усилении морской безопасности

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС не согласился с предложениями Европарламента об усилении морской безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета 27 ноября.

Совет министров, в частности, не согласился с предложениями введения ответственности стран-членов за суда, которые ходят под их флагом, и гармонизацию гражданской ответственности владельцев судов за ущерб, нанесенный третьим лицам.

Работа над согласованием позиций будет продолжаться в рамках согласительного совета между Европарламентом и Советом ЕС.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Европарламент одобрил 5 докладов из так называемого “третьего морского пакета”, в которых настаивал на своих предложениях.

Европарламент, в частности, поддержал создание специального независимого органа для предоставления убежища кораблям, которые терпят бедствие в открытом море. В состав этого органа должны входить эксперты для принятия в необходимых случаях решений относительно того, каким образом лучше избежать катастроф.

Члены Европарламента также высказались за то, что расследование катастроф в судоходстве должен проводить независимый орган, при этом, для начала такого расследования должен быть установлен дедлайн. Депутаты высказались за расследование не только “очень серьезных” несчастных случаев, как это предлагает Совет ЕС, но и “серьезных” случаев.

Кроме того, депутаты поддержали осуществление портового контроля за безопасностью всех судов, в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах, против чего выступает Совет ЕС, а также установление постоянного запрета на использование европейских портов для судов, которые не отвечают стандартам.

Европарламент поддержал и пункт о том, что сумма возмещения жертвам катастроф и людям, которые получили постоянную инвалидность, должна составлять 21 тыс. евро.