"Укрзализныця" запускает новый поезд между Киевом и Ужгородом

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в западном направлении назначила новый поезд № 129 по маршруту Киев - Ужгород, который начнет курсировать с 11 декабря.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", данный ночной экспресс будет курсировать через день в течение года с введением нового графика движения поездов на 2016/2017 годы, с 11 декабря 2016 года.

Согласно сообщению, поезд № 129 будет отправляться из столицы по нечетным числам, начиная с 11 декабря, в 21:02 и прибывать в Ужгород на следующий день в 10:02. В обратном направлении поезд будет отправляться по четным числам в 22:00 и прибывать в столицу на следующий день в 10:58.

Поезд будет курсировать с остановками в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове и Мукачево. В составе поезда купейные вагоны.

Новый поезд будет преодолевать расстояние из Киева в Ужгород за 13 часов, что почти на 3 часа быстрее, чем, например, поезд № 81 по этому же маршруту.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на данный поезд уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

В пресс-службе добавили, что кроме этого поезда, между Киевом и Ужгородом на постоянной основе курсируют поезда № 81, 99, 13 и 113.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на период новогодних и рождественских праздников 18 дополнительных поездов на 125 рейсов в популярных направлениях. Благодаря этому "Укрзализныця" дополнительно предложила пассажирам 172,6 тыс. мест в поездах.

В целом на зимние праздники компания планирует назначить 28 дополнительных поездов на 255 рейсов, из которых 21 поезд - в западном направлении.