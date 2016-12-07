"Антонов" предложил Трампу свой самолет для президентского авиапарка вместо Boeing

Госпредприятие "Антонов", единственный в Украине разработчик и производитель грузовых и пассажирских самолетов, предложило президенту США Дональду Трампу свой самолет для президентского авиапарка вместо лайнера Boeing Air Force One ("Борт номер один" - УНИАН).

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Об этом "Антонов" сообщил в Twitter.

"Может лучше рассмотреть самолет "Антонов" в качестве "Борта номер один"?", - написали представители предприятия, комментируя сообщение Трампа о том, он решил отказаться от авиалайнера Boeing по причине его слишком дорогой стоимости - 4 млрд долл.

При этом модель самолета, который мог бы заинтересовать Трампа, в "Антонове" пока не уточнили.

В начале 2015 года президент Украины Петр Порошенко выбрал своим бортом №1 отечественный самолет Ан-148.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что за 2016 года "Антонов" не выпустил ни одного самолета. При этом уточнялось, что предприятие имеет твердые контракты на постройку более 50 самолетов.

В декабре "Антонов" запланировал торжественную выкатку нового транспортного самолета Ан-132.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.