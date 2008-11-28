Прибыль морских портов выросла почти на 70%

За 10 месяцев 2008 года чистая прибыль в морских торговых портах достигла 662 млн. гривен, что составляет 169% от показателя за аналогичный период в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Напомним, за 9 месяцев рост чистой прибыли морских портов составил 38%.

По данным министерства, доход в морских портах за 10 месяцев составил 5 млрд. 441 млн. гривен - на 38% больше от показателя за прошлый год. К примеру, морской торговый порт «Южный» за 10 месяцев вышел на 150 млн. гривен чистой прибыли, что почти в два раза больше прибыли в 2007 году. По данным министерства, показатели чистой прибыли выросли также: в Николаевском порту – 250% от цифры в прошлом году, в Севастопольском порту – 302 %, в Ильичевском – 376 %, в Керченском – 460 %. Чрезвычайно высокие показатели чистой прибыли демонстрируют морские торговые порты в Феодосии и Херсоне – 769 % и 605 % соответственно.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранссвязи морские торговые порты Украины за 10 месяцев увеличили перевалку грузов на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - до 112,534 млн. тонн. В частности, перевалка экспортных грузов выросла на 13,7% - до 50,98 млн. тонн, импортных – на 38,5% - до 13,56 млн.тонн, каботажных – на 72% - до 149,1 тыс.тонн. В то же время, на 0,3% снизилась перевалка транзитных грузов в портах – до 43,473 млн.тонн