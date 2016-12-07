Глава "Укравтодора" сообщил, по какому принципу будут ремонтировать дороги в 2017 году

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2017 году будет проводить ремонт дорог по маршрутному принципу, а также совместно с региональными службами сформирует перечень дорог, на которые будут выделяться средства в следующем году.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" со ссылкой на главу ведомства Славомира Новака.

"Автомобильные дороги должны быть для людей и для бизнеса. Они должны удовлетворять потребности, а не быть препятствием. Учитывая ограниченный бюджетный ресурс, сегодня очень важно правильно распределить каждую копейку - так, чтобы использовать ее с максимальной пользой для Украины", - цитирует пресс-служба Новака.

Согласно сообщению, в первую очередь "Укравтодор" сосредоточится на маршрутах между городами, которые имеют большое значение для социально-экономического развития регионов и страны в целом.

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Также в агентстве добавили, что после принятия парламентом государственного бюджета на 2017 год Кабмин утвердит бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования", которая будет включать перечень дорог, подлежащих ремонту в следующем году.

Как сообщал УНИАН, ранее Новак сообщил, что "Укравтодор" должен повысить эффективность использования кредитных средств, полученных для реализации дорожных проектов в стране. По данным "Укравтодора", финансирование капитального ремонта автодорог страны в следующем году, согласно проекту госбюджета на 2017 год, практически отсутствует.

При этом, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам ежегодно необходимо минимум 50 миллиардов гривень. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 миллиардов гривень.