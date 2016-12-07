Кабмин отменил ликвидацию госкомпании "Автомобильные дороги Украины"

Кабинет министров Украины отменил ликвидацию государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", начатую летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и возобновил работу компании.

Читайте также"Укравтодор" в 2017 году будет ремонтировать дороги по маршрутному принципу - глава ведомства

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Представляя на заседании Кабмина соответствующий проект акта об отмене ликвидации государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что необходимость принятия данного решения обусловлена тем, что на сегодня более 90% работ по эксплуатационному содержанию дорог общего пользования выполняют дочерние компании этого предприятия.

"Стоит отметить, что на сегодня альтернатива на рынке дорожных услуг относительно выполнения таких работ отсутствует. После принятия решения об одобрении проекта акта "Укравтодором" будут приняты меры относительно оптимизации структуры компании", - сообщил Омелян.

В свою очередь присутствующий на заседании вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион предложил на уровне правительства поручить Мининфраструктуры и "Укравтодору" в течение месяца разработать соответствующие мероприятия по реформированию "Автомобильных дорог Украины" и представить их на рассмотрение членам Кабмина.

"Я предлагаю, чтобы Мининфраструктуры и "Укравтодор" в течение месяца разработали соответствующие мероприятия по реформированию "Автомобильных дорог Украины" с учетом тех позиций, которые на сегодняшний день предусмотрены в законе о дорожном фонде, и проинформировать правительство об этом плане", - сказал Кистион.

Данное предложение было поддержано премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Между тем, в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" со ссылкой на главу ведомства Славомира Новака сообщили, что в настоящее время уже разработан пошаговый план реформирования ГАК "Автомобильные дороги Украины", рассчитанный на 2 года.

"Сегодня первоочередными задачами являются повышение эффективности и конкурентоспособности компании, увеличение зарплаты дорожникам и создание системы их мотивации. Также мы планируем приобрести новую современную дорожную технику. Руководство компании должно навести порядок во всех филиалах и обеспечить их стабильную работу", - цитирует пресс-служба Новака.

В сообщении отмечается, что в процессе ликвидации госкомпании оказалось, что в настоящее время ее невозможно ликвидировать, поскольку ее долги превышают стоимость предприятия.

Позднее председатель компании "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко сообщил на своей странице в сети Facebook, что на украинском рынке не существует компаний, которые смогли бы обеспечить круглогодичное содержание 170 тыс. км дорог.

"Сегодня у нас работает около 20 тыс. сотрудников - это 24 облавтодора и более 400 филиалов. Поэтому ликвидировать такую большую машину было не логично, надо поднимать ее на ноги и делать конкурентной на рынке", - отметил Гриненко.

Он также сообщил, что уже готов проект реформирования компании, первоочередными целями которого являются оздоровление компании, оптимизация имущества, закупка новой техники, расчет с добропорядочными кредиторами и привлечение международных инвестиций.

"Более того, ведутся переговоры с донорами по внедрению IТ-технологий по автоматизации всех процессов компании", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, возобновить работу ГАК "Автомобильные дороги Украины" Кабмин планировал еще на заседании 16 ноября, однако этот вопрос так и не был включен в повестку дня работы правительства.

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" в 2015 году сократила чистый убыток на 7% по сравнению с результатом 2014 года - до 215,749 млн грн.