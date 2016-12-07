"Укравтодор" намерен в следующем году улучшить автомобильное сообщение с Польшей

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено улучшить автомобильное сообщение с Польшей в 2017 году, отремонтировав приграничные дороги в Волынской области.

Согласно сообщению агентства, в рамках данного проекта будет завершена реконструкция и открыто движение автомобилей на 8 километров участка между Ковелем и КПП "Яготин" на международной трассе Киев - Ковель - Варшава.

"Это позволит ликвидировать несколько мест концентрации ДТП и улучшит транспортную ситуацию на обходе Ковеля", - объяснили в агентстве.

Также планируется провести реконструкцию участка автомобильной дороги национального значения Н-22 от КПП "Устилуг" в г. Владимир-Волынский, которую профинансирует Польша. При этом за средства государственного бюджета Украины будет проведен ремонт трассы Н-22 от Владимира-Волынского до Луцка.

"Это позволит обеспечить качественный подъезд к контрольно-пропускному пункту "Устилуг" - второму по нагрузке в Волынской области", - добавили в "Укравтодоре".

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Как сообщал УНИАН, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что 2017 году ремонт дорог будет проводиться по маршрутному принципу, а также совместно с региональными службами будет сформирован перечень дорог, на которые будут выделяться средства в следующем году.

При этом, по словам и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, "Укравтодор" должен повысить эффективность использования кредитных средств, полученных для реализации дорожных проектов в стране. По данным "Укравтодора", финансирование капитального ремонта автодорог страны в следующем году, согласно проекту госбюджета на 2017 год, практически отсутствует.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам ежегодно необходимо минимум 50 миллиардов гривень. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 миллиардов гривень.