В Одессе планируют приобрести 45 троллейбусов за 8 миллионов евро

Как передает корреспондент УНИАН, это предусматривает принятое сегодня решение Одесского городского совета, согласно которому утвержден соответствующий договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Данный документ утвержден в рамках профильной программы по обновлению городского электротранспорта.

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Как уточнил на состоявшемся после сессии брифинге директор департамента транспорта горсовета Александр Илько, в настоящее время ЕБРР «вместе с городом реализует программу по приобретению 45 новых троллейбусов», которые планируется приобрести за 8 млн евро.

«Срок действия кредитного договора — 12 лет, процентная ставка – 7% с дальнейшим понижением», - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе на маршруты вышли 5 новых низкопольных троллейбусов "Богдан".