Производство автотранспорта в Украине за 11 месяцев сократилось на 29%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 29% - до 4,586 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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В частности, производство легковых автомобилей сократилось на 13% - до 3,8 тыс. штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 61% - до 547 штук, а автобусов – на 65%, до 239 штук.

В ноябре этого года на украинских заводах было произведено 877 автотранспортных средств, что на 25% меньше результата прошлогоднего ноября и на 77% больше показателя октября этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно ноября прошлого года сократилось на 7% - до 777 штук. При этом, согласно статистике ассоциации, крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, возобновивший производство в октябре, выпустил в ноябре 300 легковых авто, что на 55,7% меньше прошлогоднего ноября. Завод "Еврокар" увеличил производство автомобилей почти в два раза - до 477 единиц.

По данным ассоциации, в прошлом месяце был производен только 51 коммерческий автомобиль, 50 из которых производства Запорожского автозавода. При этом в "Укравтопроме" отметили, что «АвтоКрАЗ» уже четвертый месяц не предоставляет статистику по своему производству.

Также в ноябре было произведено 49 автобусов, что на 66% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии сократилось на 34% - до 2,095 тыс. единиц.

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).