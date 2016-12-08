В некоторых областях Украины из-за гололеда ограничили движение транспорта

В Хмельницкой области сегодня, 8 декабря, с 10.30 введено ограничение движения большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов по сети автомобильных дорог области.

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Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Хмельницкой области, в результате выпадения дождя при минусовых температурах дорожное покрытие стало скользким. Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, заторов и дать возможность дорожникам оперативно провести обработку дорожного покрытия противогололедной смесью, движение временно ограничено.

В комментарии корреспонденту УНИАН руководитель Управления Укртрансбезопасности в Хмельницкой области Виталий Дзюба заявил, что его сотрудники организовали посты на выездах из Хмельницкого по всем направлениям и рекомендуют водителям рейсовых пассажирских автобусов не выезжать из города до изменения погодных условий.

«К примеру, на винницком направлении водители автобусов останавливаются вдоль дорог и ждут улучшения погодных условий. Параллельно на трассах области работают дорожные бригады, которые посыпают дороги песчано-соляной смесью», - сказал он.

В Волынской области из-за гололеда сегодня запрещено движение на всех автодорогах общего пользования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Волынской области, в связи с экстремальными погодными условиями – образованием гололеда вследствие дождя и сохранением температуры воздуха около 0°С – сегодня, 8 декабря, с 03:00 запрещено движение транспортных средств на всех автодорогах общего пользования.

Сейчас на автодорогах общего пользования области работают 74 единицы техники, 47 из них обеспечивают обработку дорог противогололедными средствами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор департамента инфраструктуры и туризма Волынской облгосадминистрации Иван Мирка, руководство Волынского областного предприятия автобусных станций в связи с экстремальными погодными условиями и в целях безопасности людей приняло решение не выпускать рейсовые автобусы из Луцка на дороги области до улучшения ситуации.

В диспетчерской автостанции №1 (ул. Конякина) добавили, что за пределы Луцка с 6 утра рейсовые автобусы на маршруты не выходили. Людям, которые звонят на автостанцию, чтобы узнать, когда пойдет транспорт, советуют подождать.

В Житомирской области сегодня, 8 декабря, из-за ухудшения погодных условий с 12:00 введено ограничение движения большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам государственного значения в области.

Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Житомирской области, из-за выпадения дождя и гололеда дороги стали скользкими. Ограничения введены для того, чтобы быстро обработать покрытия дорог противогололедными смесями.

«В Житомирской области также введены ограничения для движения грузового транспорта. Ограничения для движения грузовиков по дорогам государственного значения области будут действовать в период с 12 до 18 часов», - сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды.

В области на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя грузового транспорта.