Эксперимент по направлению сверхплановых доходов таможен на ремонт дорог будет продлен - Порошенко

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, будет продлен, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Президент отметил, что будет продолжен эксперимент по направлению 50% собранных сверх плана таможенных поступлений на дорожное строительство. Глава государства подчеркнул, что такая система показала свою эффективность в западных областях", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, в пресс-службе со ссылкой на главу украинского государства подчеркнули, что в Одесской области данный эксперимент показал самые худшие результаты по сравнению с другими областями, тем не менее, Порошенко выразил надежду, что сейчас ситуация будет улучшаться.

Кроме того, президент отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы ликвидировать "тот провал, который был при строительстве дороги "Одесса-Рени", и проект должен быть завершен в полном объеме".

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Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года бывший в то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк предложил в качестве мотивации работы таможенных органов оставлять на местах часть средств, собранных таможнями сверх плана. Позднее эту идею поддержал президент Петр Порошенко и предложил направлять полученные средства на нужды регионов, в частности, на строительство дорог. Первоначально такой эксперимент планировали провести только в Одесской области, однако позднее к ней присоединились Волынская, Львовская и Черновицкая области, имеющие выход на западные границы государства. В январе этого года к эксперименту присоединился Киев.

По данным Государственной фискальной службы, всего с начала эксперимента, с сентября 2015 года и по состоянию на начало октября, в специальные фонды на текущий ремонт автомобильных дорог перечислено более 1,4 миллиарда гривень.

Весной текущего года новый Кабмин под руководством Владимира Гройсмана продолжил эксперимент, но при этом заявил о планах масштабного ремонта дорог на государственном уровне. В госбюджете на текущий год на развитие дорожного хозяйства предусмотрено порядка 19 миллиардов гривень.