Президент подписал законы, которые ускорят строительство новых дорог

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Это то, чего ждут люди. Когда есть дорога, то есть развитие региона. Когда есть дорога, то сохраняется время и транспортные средства, значительно улучшаются перспективы и инвестиционная привлекательность региона», - цитирует пресс-служба Порошенко.

Так, президент провел встречу с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомиром Новаком, во время которой подписал три ключевых для дорожной отрасли закона, создающих условия для строительства новых дорог в Украине.

Это закон «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины», который совершенствует механизм финансирования строительства дорог и сопутствующий закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования механизма финансового обеспечения дорожной отрасли», в которых предусмотрено создание дорожного фонда, а также закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования», который предусматривает передачу дорог местного значения из сферы управления "Укравтодора" в управление местным органам власти.

Президент выразил уверенность, что эти законы будут способствовать максимальной эффективности использования средств на ремонт и строительство дорог, повышению качества дорожных работ с максимальным привлечением украинских производителей.

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Порошенко напомнил, что многие годы в Украине фактически не строили дороги, а дорожный сектор служил лишь источником коррупции.

«Это был источник для хищения средств налогоплательщиков и взяточничества. Очень рад, что на сегодняшний день себестоимость и качество дорог, в том числе капитального ремонта и строительства дорог, значительно улучшилось», - добавил глава украинского государства.

Также сообщается, что Порошенко поздравил Новака с назначением на пост главы «Укравтодора», отметив, что государственное дорожное строительство является первым приоритетом президента как во время избирательной кампании, так и в реализации тех программ, которые сегодня направлены на вывод Украины из кризиса.

Также глава государства проинформировал о результатах своей встречи с фракцией Блока Петра Порошенко «Солидарность» в Верховной Раде и об инициативе депутатов подготовить предложения ко второму чтению законопроекта о госбюджете на 2017 год, в котором одним из приоритетов будет увеличение наполнения дорожного фонда и выделение дополнительных средств на дорожное строительство в следующем году.

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны. Согласно закону, запуск дорожного фонда перенесли с 2017 на начало 2018 года с последующим финансированием в размере 50% от поступлений акциза на нефтепродукты в 2018 году, 75% - в 2019 году и 100% - в 2020 году.

Кроме того, в тот же день Рада приняла закон о проведении децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения из сферы управления "Укравтодора" в управление местным органам власти. Этот закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.