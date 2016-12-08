"Укрзализныця" хочет повысить зарплату железнодорожникам в 2017 году на 25%

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" планирует повысить заработную плату железнодорожникам в 2017 году на 25%.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что такие показатели заложены в проекте финансового плана компании на следующий год.

"В проекте финплана "Укрзализныци" на 2017 год предусмотрено повышение заработной платы работникам в целом на 25%. В случае высвобождения определенных внутренних резервов, "Укрзализныця" будет направлять их на повышение заработной платы работников", - цитирует пресс-служба члена правления компании Желько Марчека.

Так, 7 декабря в "Укрзализныце" состоялась встреча члена правления компании Марчека с представителями Киевской территориальной профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей Украины, в ходе которой обсуждались вопросы повышения заработной платы работников отрасли, пролонгации коллективных договоров филиалов и подразделений, а также расширения состава наблюдательного совета "Укрзализныци" за счет введения в ее состав представителей трудовых коллективов.

В сообщении со ссылкой на члена правления "Укрзализныци" отмечается, что повышение зарплаты работникам будет одобрено в случае утверждения правительством проекта консолидированного финансового плана компании на 2017 год, который в настоящее время проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами.

Также участники переговоров договорились в ближайшее время вынести на рассмотрение правления компании вопрос пролонгации действующих коллективных договоров структурных подразделений на 2017 год и ускорить работу по формированию нового единого коллективного договора "Укрзализныци", в котором будут сохранены социальные гарантии работникам железнодорожной отрасли.

"Ввиду нехватки времени, коллективный договор 2016 года будет пролонгирован на следующий год. Новый колдоговор, вероятно, будет принят в первом полугодии следующего года", - цитирует пресс-служба члена правления компании.

Также сообщается, что по итогам встречи было принято решение обратиться в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой рассмотреть предложения трудовых коллективов по улучшению работы ж/д отрасли. В частности, это вопросы ускорения процедур закупок спецодежды и спецобуви, обеспечение представительства трудовых коллективов в набсовете "Укрзализныци", введение в правление компании представителя профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, строительства жилья для молодых специалистов и другие.

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Как сообщал УНИАН, согласно проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год, компания прогнозирует завершение 2017 года с чистым убытком в размере 3,3 миллиарда гривень.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует в 2017 году привлечь порядка 9 миллиардов гривень кредитов международных финансовых организаций для реализации ряда инфраструктурных проектов, а также повысить железнодорожные тарифы на грузовые перевозки на 25% и на проезд в пассажирских поездах на 35%.

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.