"22 евро за посылку": из Минфина отозвали скандальный законопроект о таможенном лимите

Об этом заявил председатель АПИТУ Юрий Пероганич, пишет Экономическая правда.

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По его словам, в Ассоциации не ожидали негативной реакции общества.

"Законопроект будут дорабатывать. Подобная норма в будущем будет введена согласно Европейскому законодательству", - отметил он.

Как известно, установление таможенного лимита поддерживал и председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.