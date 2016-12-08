"22 евро за посылку": из Минфина отозвали скандальный законопроект о таможенном лимите
21:41, 08 декабря 2016Транспорт/Связь
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Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) отозвала из Минфина законопроект, касающийся установления таможенного лимита до 22 евро за посылку.
По словам председателя АПИТУ, законопроект будут дорабатывать / droider.ru
Об этом заявил председатель АПИТУ Юрий Пероганич, пишет Экономическая правда.
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По его словам, в Ассоциации не ожидали негативной реакции общества.
"Законопроект будут дорабатывать. Подобная норма в будущем будет введена согласно Европейскому законодательству", - отметил он.
Как известно, установление таможенного лимита поддерживал и председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.
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