Еврокомиссия пригрозила семи странам ЕС санкциями из-за скандала вокруг Volkswagen

Власти Германии, Британии и еще пяти стран обвиняют в том, что они не ввели в отношении компании штрафных санкций, как это сделали власти США, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Власти отдельных стран ЕС должны обеспечивать законопослушность автопроизводителей", - говорится в заявлении комиссара по промышленности Эльжбеты Бьенковской.

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По законам ЕС, использование приборов, маскирующих завышенный объем выхлопов, строго запрещено. Правительства всех стран ЕС должны обеспечивать соблюдение этого запрета.

Как говорится в пояснительной записке Еврокомиссии, только национальные регуляторы могут санкционировать продажу той или иной модели автомобиля в своей стране, и только они могут наказать автопроизводителя за нарушение тех или иных стандартов.

Тем не менее, заявили в комиссии, власти семи стран этого не сделали, а еще ряд стран (Чехия, Греция и Литва) вообще не имеют в своем национальном законодательстве положений, на основе которых Volkswagen или другие нарушающие экологические нормы автокомпании можно было бы привлечь к ответственности.

Уведомление Еврокомиссии - первый шаг в процедуре, применяемой к странам, нарушающим законодательство ЕС. У стран, против которых были выдвинуты обвинения, есть два месяца на то, чтобы на них отреагировать.

Если реакции не последует, Еврокомиссия вправе начать разбирательство в Европейском суде в Люксембурге.