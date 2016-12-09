В Украине сняли ограничения на движение транспорта
11:15, 09 декабря 2016Транспорт/Связь
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В Черкасской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях - гололед.
В некоторых областях действовали ограничения на движение крупногабаритного транспорта / Фото УНИАН
"Укравтодор" снял ограничения на движение транспортных средств по всем дорогам общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На дорогах по всей Украине работает 1016 единиц техники / "Укравтодор"
"Проезд по всем дорогам общего пользования государственного значения обеспечен в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Сейчас на дорогах Украины работает 1016 единиц техники и 1596 дорожников. На дорогах пяти областей гололедица.
Ранее действовали ограничения на движение крупногабаритного транспорта в некоторых областях.
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