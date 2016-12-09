В Украине сняли ограничения на движение транспорта

"Укравтодор" снял ограничения на движение транспортных средств по всем дорогам общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проезд по всем дорогам общего пользования государственного значения обеспечен в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Сейчас на дорогах Украины работает 1016 единиц техники и 1596 дорожников. На дорогах пяти областей гололедица.

Ранее действовали ограничения на движение крупногабаритного транспорта в некоторых областях.