В Новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до 3 часов утра

Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января продлит работу до 3:00 1 января, сообщает ATN.ua со ссылкой на сайт горсовета.

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"Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, также будут разработаны графики движения дополнительных ночных трамвайных и троллейбусных маршрутов от станций метро с учетом продления работы метрополитена до 3:00 1 января", - говорится в сообщении.

Кроме того, автоперевозчикам предложено установить график движения автобусов, следующих от станций мерополитена, до 4:00 1 января.