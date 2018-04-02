Люди летать не перестанут...

«Люди летать, конечно, не перестанут, но забитые под завязку самолеты будут редкостью», - прогнозирует начальник отдела аналитики и развития парка воздушных судов авиакомпании «Роза Ветров» (Windrose) (Киев) Андрей Мороз. По его словам, финансовый кризис подействовал на всю авиационную отрасль, поэтому все авиакомпании оказались в одинаково неблагоприятных условиях. «Основные проблемы, с которыми столкнулась в данный момент авиационная отрасль, - это банковский кризис и падение пассажиропотока. Банковский кризис ударил по авиационной отрасли точно так же, как и по всем другим отраслям. Поднялись ставки по существующим кредитам, новые кредиты не выдаются, проблемы с оплатой валютных счетов вследствие регуляторной политики Нацбанка. От этого страдают все. Что касается падения пассажиропотока, то это следствие падения деловой активности, в связи с тем же мировым кризисом, и жесткой экономией, которая началась среди населения», - говорит он. По его данным, на сегодня снижается

пассажиропоток по всем направлениям: где-то больше, где-то меньше. В то же время, от метил А.Мороз, не следует забывать, что зимний период всегда считался "низким" сезоном, однако в этом году ситуацию усугубляет кризис.

С сезонностью снижения авиаперевозок согласен и коммерческий директор авиакомпании «Днеправиа» (Днепропетровск) Сергей Посылаев. «Ноябрь – первый месяц зимнего расписания, переходной между осенью и зимой, и часто погодные условия мешают нормально выполнять график полета. Поэтому снижение (пассажиропотока – УНИАН) связано с отменами из-за погодных условий», - говорит он, отмечая, что такая ситуация в ноябре - ежегодно. В то же время, он соглашается с тем, что снижение пассажиропотока из-за кризиса также имеет место. При этом в большей мере страдают международные перевозки: «Активность была в основном по бизнесу, из-за рубежа. В частности, турецкий строительный бизнес у нас очень сильно развивался, и сейчас это немножко остановилось». Кроме того, снизилось количество пассажиров, так называемых shop-туристов, которые занимались закупками и поставкой товаров. В то же время, отметил коммерческий директор, снижения чартерных перевозок пока не наблюдается, загрузка на этих рейсах хорошая и отмечается рост пассажиропотока.

Однако, по словам президента «Международных авиалиний Украины» (Киев) Юрия Мирошникова, чартерные перевозки от кризиса страдают в большей степени. «Сейчас очень неплохо идут внутренние перевозки, международные чуть похуже, но чартерные страдают в большей степени», - говорит он.

Проблему компании решают по-разному, некоторые сокращают рейсы, некоторые отодвигают планы.

К примеру, МАУ на сегодня отказалась от ряда планов по увеличению частот рейсов. «Тот же Лондон: мы одну частоту сняли – было десять летом, думали и зимой удержать, но оставили девять. Были планы по Берлину: мы хотели выйти на ежедневные полеты, может, даже на полеты 2 раза в день. Были определенные планы по Женеве – мы их отвергли вообще», - сообщил президент авиакомпании. При этом он отметил, что ситуация меняется очень быстро, в связи с чем компания координирует свои планы. «Буквально каждая следующая неделя вызывает огорчение по своим результатам, и мы это анализируем, но улучшения ситуации пока не ожидаем», - отмечает он. Больше всего пассажиропоток снизился на западных направлениях, и «в наибольшей степени страдают сейчас Амстердам, Лондон, Франкфурт». Меньше всего пострадали внутренние перевозки. Кроме того, на 2009 г. МАУ отказалась от запланированного наращивания частот на европейских рейсах, в то же время, рассчитывает в большей степени сохранить восточные направления. Также в 2009 г. компания намерена развивать полеты из региональных центров: «Из Симферополя, Львова достаточно много планов по полетам».

По данным начальника отдела маркетинга и продаж авиакомпании «Роза Ветров» (Windrose) Олега Максимова, «на сегодня из двух регулярно эксплуатируемых воздушных линий авиакомпания намерена произвести разовые отмены рейсов на маршруте Харьков – Стамбул. При этом только на новогодние и рождественские праздники. А сокращение частоты выполнения рейсов на воздушной линии Киев – Москва – Киев не планируется».

С.Посылаев (Днеправиа) отмечает сокращения количества желающих улететь в столицу РФ. «В частности, свидетельствует об этом отмена рейсов «Аэрофлотом»: сегодня мы получили информацию о том, что до 16 декабря компания не будет выполнять свои рейсы Москва (Шереметьево) - Днепропетровск. Но мы к этому заблаговременно готовились, поставили на этой линии самолет меньшей емкости, увеличив частоту», - говорит он, отмечая, что, таким образом, компания стабилизировала пассажиропоток.

По его словам, кроме того, для того, чтобы «пассажир не ушел», снижены тарифы на направлении Днепропетровск-Киев – до 100 долл. в 1 сторону.

При этом С.Посылаев говорит, что компания не вносила изменений в свое расписание в виде сокращения рейсов. В то же время, он отмечает, что некоторые планы компания решила отложить. «Действительно, нами было запланировано открытие в зимнем расписании ряда новых линий, к примеру, Киев-Симферополь, Симферополь-Москва, но в связи с ситуацией на рынке перевозок и техническими проблемами, связанными с ожиданием поступления новых самолетов, мы эти рейсы переносим на летнее расписание», - отмечает коммерческий директор компании.

Low-cost компания «Визз Эйр Украина» не отменяла и не уменьшала количество авиарейсов в связи с кризисом. «Экономический кризис изменил структуру пассажирского спроса. Люди продолжают путешествовать, но теперь стремятся делать это с меньшими затратами. Таким образом, лоу-кост авиакомпании, такие как Wizz Air, предлагающие низкие цены, выигрывают от такого дополнительного пассажиропотока», - отмечает Наталья Казмер, член совета директоров "Визз Эйр Украина".

Как говорит она, Wizz Air сильно отличается от многих авиакомпаний на европейском рынке. «У компании сильные финансовые позиции, а значит и возможности для роста. Мировой кризис создал проблему ликвидности, что ограничило возможности привлечения средств для финансирования оборотного капитала (ежедневные операции) и активов (приобретение новых самолетов). Большинство авиакомпаний ежедневно сталкиваются с проблемами недостаточности денежных средств и не могут расширять/обновлять авиапарк. Что касается Wizz Air Group, в состав которой входит «Визз Эйр Украина», у нас достаточно средств для финансирования операционной деятельности (без привлечения заимствований), и мы уже полностью профинансировали поставки новых авиалайнеров до 2010 года», - отмечает Н.Казмер.

По ее данным, пассажиропоток компании «полностью соответствует началу зимнего сезона».

Однако, как говорит А.Мороз («Роза Ветров»), кризис привел к значительному снижению спроса на авиаперевозки за последние недели. По его словам, пока сложно спрогнозировать, на сколько снизится пассажиропоток, так как ситуация меняется изо дня в день. «Конечно же, планы будут пересмотрены, однако пока сложно сказать каким образом. Возможно, от чего-то вынуждены будем отказаться, возможно, наоборот, предложим что-то новое. Порой кризис открывает новые возможности, ранее недоступные и/или неактуальные», - говорит он.

По данным Ю.Мирошникова (МАУ), по итогам этого года компания рассчитывает увеличить перевозки пассажиров на 16-18% против 42% роста в 2007 году.

«Днеправиа» планирует перевезти в т.г. в 1,8 раза больше пассажиров – около 420 тыс. (против 232 тыс. в 2007 г.).

При этом на пассажиропоток также влияет колебания валютного курса. «Наши основные перевозки – международные. И человек сталкивается с тем, что ему надо заплатить на 25-30% дороже за все: и за наш билет, и за гостиницу в пункте назначения, и за проживание, еду, сувениры…», - отмечает президент МАУ Ю.Мирошников. По словам А.Мороза (Роза Ветров), кроме того, в период роста курса доллара США все авиакомпании сталкиваются с проблемой, когда «вчера оплата за рейс была произведена по одному курсу, а завтра они вынуждены нести расходы по выполнению рейса уже по более высокому курсу».

Впрочем, в колокола пока никто не бьет. Авиакомпании стараются оптимизировать свои затраты, снизив расходы, сократив планы. В данной ситуации сложно прогнозировать – так как не понятны глубина и масштабы экономического кризиса. Поэтому остается занять выжидательную позицию и надеяться: на быстротечность ситуации, на то, что она не усугубится, на пассажира, на чудо, в конце концов.

Людмила ШЕВЧЕНКО(УНИАН)