Кабмин рассмотрит проекты в дорожном хозяйстве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании с представителями отрасли дорожного строительства планирует рассмотреть ход реализации 19 первостепенных инфраструктурных проектов, работа над которыми должна быть завершена в 2009 г. либо в ближайших годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с представителями этой сферы.

Она подчеркнула, что общая стоимость этих проектов составляет 118 млрд. грн., и в рамках этих проектов планируется построить 3,5 тыс. км дорог, 94 моста, 239 путепроводов и 2 туннеля.

Премьер-министр подчеркнула, что на сегодняшний день особое внимание в области дорожного строительства должно быть направлено на его качество, в связи с чем необходимо ввести жесткую систему контроля над строительством с учетом европейских норм.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для качественной реализации этих проектов, а также для более активного привлечения инвесторов в 2009 году необходимо принять закон «О земле для общественного пользования», а также законы о концессии и о государственно-частном партнерстве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила важность развития дорожного хозяйства в сегодняшних условиях влияния кризиса, поскольку это дает шанс для развития других отраслей. Кроме того, одно рабочее место, созданное в сфере строительства дорог, по ее словам, дает возможность создать шесть рабочих мест в других отраслях.

В свою очередь, глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС отметил, что первоочередными проектами, на его взгляд, являются строительство киевской Окружной дороги, а также дорог Львов-Краковец, Львов-Броды, Киев-Винница, а также Одесса-Рени.