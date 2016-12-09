Центр Киева стоит в пробках: зафиксировано около двух десятков ДТП

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В частности, центр столицы стоит в пробках, по состоянию на 17:30 зафиксировано около двух десятков ДТП.

На Южном мосту прослеживается пробка в направлении на Правый берег. На всех остальных мостах через Днепр отсутствует скопление автомобилей.

Напомним, накануне большинство регионов Украины столкнулись с проблемой гололеда на дорогах.

Спасатели призвали водителей помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостах и путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.