Скоростной поезд из Киева в Польшу запустят до конца года

Скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль планируют запустить 23 декабря. Об этом сообщил руководитель "Укрзализници" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

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"Подтверждаю, за две недели, с 23 декабря, планируем запустить скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев-Львов-Перемышль. Будет ходить ежедневно, круглый год. Из столицы поезд будет отправляться утром около 7:00 и за 6,5 часов прибывать в Польшу. Почти сразу - в обратном направлении. Планируется, что таможенный контроль будет происходить во время движения поезда", - написал Балчун.

По его словам, цена билетов пока неизвестна. "Пока договариваемся о введении скидок, чтобы быть конкурентами автотранспорта. Как только будет результат, объявим цену и начнем продажу билетов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2016/17 годы, который вступит в силу 11 декабря, предусмотрела 193 пары пассажирских поездов дальнего следования, из которых 107 - круглогодичные составы, что на 10% больше, чем было предусмотрено в графике на 2015/2016 годы.