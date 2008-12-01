Кабмин намерен увеличить акцизный сбор на автомобили

Кабинет министров намерен увеличить акцизный сбор на автомобили, в частности, для получения дополнительных источников на финансирование автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сегодня после заседания относительно строительства автодорог при участии премьер-министра Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Дана была команда пересмотреть и повысить источники финансирования автодорог, и в том числе акцизный сбор (на автомобили - УНИАН) повысить, чтобы компенсировать потери от снижения налога на автомобили и шины для них, которое произошло после вступления в ВТО», - отметил В.ГУРЖОС.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) выражает обеспокоенность относительно внесенного Кабинетом министров Украины законопроекта (№3309 от 23.10.2008 г.) «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины», а именно - повышения ставок акцизного сбора на импортированные и произведенные в Украине транспортные средства в 5-10 раз.